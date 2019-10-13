عشائر الحسكة العربية تطالب أبناءها بالانشقاق عن "قسد" والانضمام للجيش السوري

© REUTERS / Murad Sezer

وقال مراسل "سبوتنيك" بالحسكة إن المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة خرجوا في تجمعين شعبيين كبيرين، في ساحة الرئيس الراحل حافظ الأسد وسط مدينة الحسكة وفي ساحة السبع بحرات وسط مدينة القامشلي، مطالبين أبنائهم المنضوين في صفوف "قسد" بالانشقاق عنها والانضمام فوراً إلى صفوف الجيش السوري، كما ندد المشاركون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة".

مضيفاً أن المشاركين في التجمعين من العشائر العربية طالبوا الجميع بالمبادرة برفع علم الجمهورية العربية السورية على كامل الجغرافيا السورية بما وصولا إلى الحدود الشمالية ليكون رادعاً لتركيا من الدخول إلى الأراضي السورية واحتلالها.

وفي بيان رسمي لهم، أدان مجلس قبيلة طي العربية وأبناء العشائر العربية "العدوان التركي على مناطقهم ومدنهم والذي أدى لتدمير الأبنية السكنية والبنى التحتية وإلى استشهاد عدد كبير من المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ بمباركة أمريكية خالصة".

المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة © Sputnik . ATTIA ALATTIA

المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة © Sputnik . ATTIA ALATTIA

المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة © Sputnik . ATTIA ALATTIA

المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة © Sputnik . ATTIA ALATTIA

المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة Advertisements © Sputnik . ATTIA ALATTIA

المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة © Sputnik . ATTIA ALATTIA

المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة © Sputnik . ATTIA ALATTIA

المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة © Sputnik . ATTIA ALATTIA 1 / 8 © Sputnik . ATTIA ALATTIA المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة

وكان العشرات من أبناء العشائر العربية والكردية انشقوا عن تنظيم "قسد" وفروا من مواقع الاشتباكات بريف رأس العين وتل أبيض شرق الفرات، إلى المناطق الآمنة، حيث وصل عدد كبير منهم إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في مدينتي الحسكة والقامشلي.