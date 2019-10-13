- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
© REUTERS / Murad Sezer
مضيفاً أن المشاركين في التجمعين من العشائر العربية طالبوا الجميع بالمبادرة برفع علم الجمهورية العربية السورية على كامل الجغرافيا السورية بما وصولا إلى الحدود الشمالية ليكون رادعاً لتركيا من الدخول إلى الأراضي السورية واحتلالها.
وفي بيان رسمي لهم، أدان مجلس قبيلة طي العربية وأبناء العشائر العربية "العدوان التركي على مناطقهم ومدنهم والذي أدى لتدمير الأبنية السكنية والبنى التحتية وإلى استشهاد عدد كبير من المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ بمباركة أمريكية خالصة".
-
المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة
© Sputnik . ATTIA ALATTIA
-
المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة
© Sputnik . ATTIA ALATTIA
-
المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة
© Sputnik . ATTIA ALATTIA
-
المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة
© Sputnik . ATTIA ALATTIA
-
المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة
Advertisements
© Sputnik . ATTIA ALATTIA
-
المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة
© Sputnik . ATTIA ALATTIA
-
المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة
© Sputnik . ATTIA ALATTIA
-
المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة
© Sputnik . ATTIA ALATTIA
1 / 8
© Sputnik . ATTIA ALATTIA
المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة
وكان العشرات من أبناء العشائر العربية والكردية انشقوا عن تنظيم "قسد" وفروا من مواقع الاشتباكات بريف رأس العين وتل أبيض شرق الفرات، إلى المناطق الآمنة، حيث وصل عدد كبير منهم إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في مدينتي الحسكة والقامشلي.
كانت هذه تفاصيل خبر عشائر الحسكة العربية تطالب أبناءها بالانشقاق عن "قسد" والانضمام للجيش السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.