قيس سعيد ونبيل القروي يدليان بصوتيهما في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية

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وحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، "أدى قيس سعيد، وهو مرشح مستقل، واجبه الانتخابي، بالمدرسة الابتدائية بمنطقة حي النصر ولاية أريانة، مرفوقا بزوجته.

وقال عقب خروجه من مكتب الاقتراع "أتوجه إلى التونسيين والتونسيات حتى يواصلوا مسيرتهم في صناعة تاريخ جديد، وأقول لهم لا تحتكموا إلا لضمائركم وأنتم قادرون وستحققون ما تريدون".

كما أدلى نبيل القروي، وهو رئيس حزب قلب تونس، بواجبه الانتخابي، بالمدرسة الابتدائية البحيرة 1 بالعاصمة، مرفوقا بزوجته.

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ودعا عقب خروجه من مكتب الاقتراع، التونسيين إلى الإقبال على مكاتب الاقتراع بكثافة وممارسة حقهم الانتخابي، معتبرا أن اليوم حاسم في تاريخ تونس وسيحدد مصير البلاد للسنوات الخمس القادمة.

واقتراع اليوم الأحد، هو ثالث انتخابات في تونس خلال خمسة أسابيع، إذ يأتي بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/ أيلول وبعد الانتخابات البرلمانية قبل أسبوع.

وحصل سعيد في الجولة الأولى على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما حصل القروي على 15.6 بالمئة.