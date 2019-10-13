الجيش الليبي يرسل دعما عسكريا جديدا لمحاور القتال بطرابلس

بنغازي - سبوتنيك. وقال عضو شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي المنذر الخرطوش، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إن "اللواء 73 مشاة بإمرة اللواء علي القطعاني يدعم ميادين القتال بعدد 5 سرايا قتالية منها سرية هاوزر كتيبة 303 مدفعية، وسرية دبابات كتيبة 298 دبابات و3 سرايا مشاة".

وأضاف الخرطوش أن "وحدات اللواء 73 مشاة خاضت معارك شرسة للدفاع عن نقاط تمركزها من الأحياء البرية إلى كزيرما إلى كوبري المطار جنوب العاصمة طرابلس ولم تخسر نقطة واحدة، قبل أن تأتي الأوامر بالتقدم فالساعات الماضية في نقاط مختلفة كسائر وحدات القوات المسلحة في جميع المحاور، والتي صاحبها تكتم إعلامي للمحافظة على أرواح المقاتلين قدر الإمكان من ضربات طائرات العدوان التركي".

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وبين قوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.