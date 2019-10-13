بوتين: نعمل مع السعودية ضد زعزعة استقرار سوق النفط









اسماء السيد - موسكو: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستتعاون مع السعودية ضد أي "محاولة لزعزعة استقرار" سوق النفط، قبيل توجهه إلى الرياض الأحد.

وجاءت تصريحات بوتين في مقابلة تلفزيونية مع قنوات عربية في وقت تمر المنطقة بمرحلة من التوتر بعد هجمات على منشآت نفطية سعودية أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، واخرى استهدفت ناقلات نفط في الخليج.

وأكد الرئيس الروسي في المقابلة التي نشرت قناة "العربية" نصها "إذا اعتقد شخص ما أن أعمالا مثل الاستيلاء على الناقلات، والهجمات على البنية التحتية النفطية، ستؤثر بطريقة أو بأخرى على تعاون روسيا وأصدقائنا العرب (...) فهم جميعا مخطئون".

وقال بوتين "سنعمل مع المملكة العربية السعودية ومع شركائنا وأصدقائنا الآخرين في العالم العربي من أجل تحييد وتقليل محاولات زعزعة استقرار السوق إلى الصفر".

وتعاونت روسيا في الاعوام الاخيرة مع منظمة الدول المصدرة للنفط للحد من العرض، علما بأنها ليست عضوا فيها، ما ساهم في انتعاش الاسعار بعد تراجعها في شكل كبير بين 2014 و2015.

واضاف "هدفنا هو استقرار الوضع في أسواق الطاقة العالمية".

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وتابع بوتين "لقد أُنجز الكثير من العمل الإيجابي" لتحقيق هذا الهدف، مشيدا بدور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الرئيس الروسي أن معظم هذه المبادرات "كان من مبادراته، ونحن دعمناها ونرى أننا فعلنا الشيء الصحيح" موضحا أن "علاقات شخصية جيدة للغاية" تربطه بالامير محمد.

ومنتصف ايلول/سبتمبر، ارتفعت الاسعار في شكل مفاجىء بعد هجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين اجبرت الرياض على تقليص انتاجها في شكل كبير.

وحملت الولايات المتحدة والسعودية، ثم المانيا وبريطانيا وفرنسا، ايران مسؤولية تلك الضربات الجوية، لكن طهران نفت ذلك.

وتبنى المتمردون الحوثيون في اليمن الهجمات.

وأعرب بوتين عن استعداد بلاده للمشاركة في "التحقيق" مؤكدا أنه تحدث الى ولي العهد السعودي عن الهجوم "وأخبرته أن من الضروري الحصول على أدلة وتحديد المذنبين، وأكدت أن هناك من يقف وراء هذا العمل".