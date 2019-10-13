دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع وصول حاسوب أسوس زينبوك برو دو بشاشتين الى السعودية ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة أسوس عن وصول حاسوبها المتميز أسوس زينبوك برو دو إلى السوق السعودي، والذي بدوره يسلط المزيد من الضوء على اتجاه الأجهزة المزودجة الشاشة، حيث يتميز زينبوك برو دو بشاشة مزدوجة وبأنه قوي بشكل لا يصدق، فقد صمم لتوفير أفضل أداء لتعدد المهام. يحتوي على معالج ثماني الأنوية من الجيل التاسع intel core i9

وعلى الرغم من أن الشاشة الثانوية ليست بديلاً للشاشة الرئيسية من نوع OLED، بقياس 15.6 إنشًا، ونسبة العرض 16:9، وبدقة 3840×2160 بكسلًا، إلا أن شاشة “ScreenPad Plus” مصممة لإنجاز عدد قليل من المهام، حيث تعمل بمثابة شريط أدوات لعرض رموز التطبيق، أو لوحة رسم مصغرة، أو وسيلة لتعدد المهام بين التطبيقات.

وبغض النظر عن التصميم المستقبلي للجهاز، الذي يأتي مع شاشتين بدقة 4K، إلا أن حاسب ZenBook Pro Duo المحمول يحتوي على العديد من الميزات المألوفة، والتي يحتاجها المستخدمون، هناك لوحة مفاتيح أسفل شاشة ScreenPad Plus ، بالإضافة إلى لوحة اللمس القياسية على يمينها، والتي يمكن أن تتحول إلى لوحة أرقام ببضع نقرات.

وتدعم كاميرا الويب إمكانية التعرف على الوجوه من خلال ميزة Windows Hello ،وذلك حتى يتمكن المستخدم من إلغاء قفل الجهاز عن طريق التعرف على الوجه، بدلًا من إدخال كلمة المرور.

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ويمكن للمستخدمين تحويل شاشة ScreenPad Plus إلى شاشة ثانوية للقيام بمهام متعددة، مثل تشغيل ثلاثة نوافذ تطبيقات مختلفة في وقت واحد، في الشاشة الصغيرة، حتى يتمكن المستخدمون من الاستمرار في الدردشة مع أصدقائهم أثناء تشغيل لعبة فيديو بوضع ملء الشاشة، على الشاشة الرئيسية.

كما يمكنها العمل بمثابة لوحة تحكم للحاسب، مما يتيح للمستخدمين إغلاق أي من النوافذ، أو التطبيقات المفتوحة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها كملحق للشاشة الرئيسية، بحيث يعرض المستخدم أي نافذة مفتوحة بشكل مستمر في الشاشة الثانوية.

وصممت أسوس بعض البرامج الخاصة بشاشة ScreenPad Plus، مما يجعلها أكثر من مجرد لوحة تحكم ثانوية.

هذا الموضوع وصول حاسوب أسوس زينبوك برو دو بشاشتين الى السعودية ظهر على التقنية بلا حدود.