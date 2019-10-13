دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سلسلة هواتف Redmi 8 القادمة من شاومي تدعم تقنية شحن سريع 18W ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة شاومي في تصريحات إعلامية أصدرتها، على أن الشركة طورت سلسلة هواتف Redmi 8 القادمة، وفي تفاصيل جديدة نشرت على Weibo أشير إلى أن الهواتف ستدعم تقنية الشحن السريع QC3.0 بقدرة تصل إلى 18W.

تستعد شركة شاومي لإطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Redmi 8 غداً، وفي تعليق نشر من Lu Weibing حول الإصدارات القادمة، أكد على دعم الإصدارات القادمة لتقنية الشحن السريع.

ولقد أكد Lu Weibing على أن معايير تقينة الشحن السريع QC3.0 مع قدرة 18W في الشحن، يمكن أن تدعم الشحن الكامل لسلسلة هواتف Redmi 8 في 30 دقيقة فقط، لذا ستنضم الإصدارات منخفضة التكلفة من الهواتف الذكية التي تأتي بسعة كبيرة في البطارية إلى معايير الشحن السريع.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Redmi 8 القادم سيتميز بحجم شاشة 6.22 إنش، بدقة عرض 1520 في 720 بيكسل، كما يأتي بتصميم نتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً تصل قياسات الهاتف إلى 156.33 في 75.40 في 9.40مم، مع وزن 188 جرام.

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ويضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 439، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يضم فتحة لبطاقة ذاكرة خارجية microSD.

ويدعم هاتف Redmi 8 بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ويعمل الهاتف بواجهة MIUI10 التي تركز على نظام الأندوريد، وتأتي الكاميرة الخلفية في الهاتف بدقة 12 ميجا بيكسل بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، ومن المقرر أن تكشف شاومي عن مستوى تسعير هاتفي Redmi 8/8A في مؤتمرها الذي يعقد غداً 14 من أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع سلسلة هواتف Redmi 8 القادمة من شاومي تدعم تقنية شحن سريع 18W ظهر على التقنية بلا حدود.