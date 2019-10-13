شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 بينهم 5 مدنيين فى غارة لقوات الاحتلال التركى بمدينة رأس العين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن ضربة جوية لقوات الاحتلال التركى فى مدينة رأس العين السورية، أسفرت عن سقوط 9 قتلى بينهم 5 مدنيين اليوم الأحد.
وأضاف مدير المرصد رامى عبد الرحمن، أن الضربة أصابت تجمعا لمدنيين جاءوا من القامشلى إلى رأس العين تضامنا مع المدينة التى تستهدفها القوات التركية، فى هجومها على القوات التى يقودها الأكراد فى شمال سوريا، وقال مسؤول فى قوات سوريا الديمقراطية إن "قافلة مدنية" هوجمت.
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