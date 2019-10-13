شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يبحث مع رئيس الوزراء البلغارى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وجرى خلال المباحثات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، التأكيد على ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياحية، والتعدين والصناعات الدوائية، والتدريب التقنى.

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وأكد الطرفان، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تناولت المباحثات الأزمات، التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعى التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولى.