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شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير الصحف الإماراتية.. أمريكا تتخلى عن الأكراد خلال العداون التركى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع جريدة "البيان" الإماراتى، كاريكاتير يعبر عن تخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن الأكراد فى سوريا، و عدم مساعدتهم خلال العداون التركى الغاشم على الأراضى السورية.
حيث نشر الموقع، رسم كاريكاتير يحتوى على رجل يحمل مظلة تحميه من مياه الأمطار، و على رأسه قبعة عليها علم أمريكا، و يترك رجل أخر عارى، ومكتوب عليه "الأكراد" دون أن يحميه من مياه الأمطار.
أمريكا تتخلى عن الأكراد خلال العداون التركى
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