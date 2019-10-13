شكرا لقرائتكم خبر عن غدا إعلان اسم الرئيس الجديد لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخايات الرئاسية تسير بشكل سلس.

ونقلت قناة سكاى نيوز عربية عن بفون ، إنه قد يعلن عن اسم الرئيس الجديد لتونس، الاثنين، وذلك بعد فتح باب التصويت في الانتخابات التونسية الرئاسية الأحد.

وأضاف بفون: "العملية الانتخابية تسير بشكل سلس.. سجلنا بعض المخالفات وخرق للصمت الانتخابي، لكنها لا تؤثر على النتائج".

كما أشار بفون إلى أن المشاركة بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 17.8 % حتى الآن، وأشار إلى أن النتائج الرسمية قد يتم الإعلان عنها الاثنين.