شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتى يتوجه لجوبا للبحث عن تسوية سلمية مع الجماعات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه محمد حمدان دقلو "حميدتى"، نائب رئيس المجلس السيادى فى السودان، اليوم الأحد، إلى عاصمة دولة جنوب السودان “جوبا”، للبحث عن تسوية سلمية مع الحركات المسلحة. ورفضت الجبهة الثورية، وهى أكبر فصيل مسلح، الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، حركة تحرير السودان – مناوى، وحركة العدل والمساواة”، الوثيقة الدستورية التى أفضت إلى هياكل السلطة الانتقالية. Advertisements ويقود حميدتى وفدًا رفيع المستوى، فى ظل تفاؤل كبير بإنجاز السلام، وفقًا لصحيفة باج نيوز السودانى. وكانت السلطة الانتقالية، والحركات المسلحة توصلت الشهر الماضي إلى توافقات من شأنها إرساء السلام في السودان بصورة مستدامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حميدتى يتوجه لجوبا للبحث عن تسوية سلمية مع الجماعات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.