العراق.. مقتل ضابط وجندي بانفجار سيارة مفخخة غربي البلاد

الأنبار/ سليمان القبيسي/الخليج 365

أعلن مصدر أمني عراقي، الأحد، مقتل ضابط وجندي بالجيش العراقي، في انفجار سيارة مفخخة، في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال النقيب في شرطة الأنبار، أحمد الدليمي، أن "قوة من الجيش عثرت على سيارة مركونة في منطقة الضبعات شرق قضاء الرطبة، بمحافظة الأنبار، وبداخلها جثة وآثار دماء".

وأضاف الدليمي، أن "السيارة المفخخة انفجرت خلال قيام ضابط وجندي بفتح أحد أبوابها، ما أدى إلى مقتلهما في الحال".

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ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن السلطات الأمنية العراقية توجه عادة الاتهام لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء هكذا هجمات.

وصّعد تنظيم "داعش" على مدى الأيام الماضية هجماته التي تستهدف في غالبيتها قوات الأمن في مناطق شمالي وشرقي البلاد.

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، الا ان القادة العسكريين العراقيين يؤكدون ان التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

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