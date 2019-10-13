"الأعلى" الليبي: قرارات الجامعة العربية رهينة لمصر والإمارات

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

اتهم المجلس الأعلى للدّولة الليبي، الأحد، جامعة الدول العربية بأن بياناتها وقراراتها باتت "رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها، وهي مصر والإمارات"، اللتين تعملان على "زعزعة استقرار ليبيا".

جاء ذلك في بيان للمجلس تعقيبًا على البيان الختامي للاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، الذي تناول السبت عملية "نبع السلام" العسكرية التي تشنها تركيا في شمالي سوريا، لتأمين الحدود التركية وتطهير المنطقة من الإرهابيين.

وقال المجلس إنه تابع هذا البيان الختامي، و"يُسجل استغرابه واعتراضه على ازدواجية المعايير التي تطبقها جامعة الدول العربية في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء".

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وأضاف: فقد بات واضحًا وجليًّا لدينا أن قرارات وبيانات الجامعة العربية رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها (مصر والإمارات)، وهي ذات الدول التي تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتهدد وحدة أراضيها وتعمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وهو ما يُخالف ميثاق الجامعة في مواده الثانية والثامنة".

فيما لم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من القاهرة وأبوظبي بشأن بيان المجلس الليبي.



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