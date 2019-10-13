قيس سعيّد مخاطبا التونسيين: "إنكم اليوم تستكملون ثورتكم .. احتكموا إلى ضمائركم"

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

وجه المرشح الرئاسي قيس سعيد (مستقل)، الأحد، رسالة إلى "كُل المواطنين وكل المواطنات في كل أنحاء العالم في تونس وخارجها"، قائلا: "إنكم اليوم تختارون بكل حريّة بل إنكم تستكملون الثورة .."

وجاءت تصريحات سعيّد عقب إدلائه بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرّئاسية التي يتنافس فيها مع مرشح حزب "قلب تونس"، 'نبيل القروي'.



وتابع سعيّد مخاطبا التونسيين: "إنكم صنعتم مفهوما جديدا للثورة احتكموا إلى ضمائركم يا أحرار تونس ويا حرائرها ووقتها فقط ستعود السيادة إليكم وتخرج صرخاتكم .. وقتها فقط سيعلن التاريخ توبته وتجدون عن كل سؤال جوابا ..".

وشهدت مكاتب الاقتراع بالعاصمة تونس، في الساعات الأولى من انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إقبالا متوسّطا للناخبين.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 تغ) الأحد، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.

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وتمركزت أمام مكاتب الاقتراع عشرات من قوات الشرطة والجيش لتأمين سير الانتخابات، إلى جانب حضور ملاحظين ومراقبين محليين وأجانب داخل المكاتب.

ووفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فإن نسبة إقبال الناخبين على التصويت، بلغت 17.8 بالمئة، حتى الساعة 10:45 تغ.

وبلغ عدد التونسيين المرسمين بالقائمات الانتخابية للرئاسية 7.074.566 ناخبا ، منهم 386.053 بالخارج، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم الأحد

وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 13.830 مكتب اقتراع موزعة على 4870 مركزا، منها 348 مكتبا موزعة على 252 مركزا.

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