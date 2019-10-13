تونس /الأسعد بن أحمد/ الخليج 365
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأحد، أن نسبة إقبال الناخبين على تصويت الدور الثاني من الرئاسيات، بلغت 17.8 بالمئة، حتى الساعة 10:45 تغ.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه فاروق بو عسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة.
وأوضح عضو الهيئة أن نسب المشاركة كانت متفاوتة من دائرة انتخابية لأخرى، وكانت أعلى نسبة مشاركة بمحافظة تطاوين (أقصى الجنوب) بنسبة بلغت 21.7 بالمئة، بينما كانت أدناها بجندوبة وسيدي بوزيد، بنسبة بلغت 15.1 بالمئة.
وتوقّع بوعسكر ارتفاع نسبة المشاركة، باعتبار أنه لا زالت هناك 5 ساعات متبقية حتى موعد إغلاق مكاتب الاقتراع (17:00 تغ).
كما أعلنت الهيئة بلوغ نسبة إقبال الناخبين بالخارج، 14.8 بالمئة، حتى الساعة 10:00 تغ من الأحد.
وانطلقت الجمعة، عملية التصويت بالخارج، لاختيار أحد المرشحين المتأهلين لجولة الانتخابات الرئاسية الثانية، المرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي، وتتواصل حتى مساء الأحد.
وأوضح بو كسر أن أعلى نسب المشاركة كانت في دائرة الدول العربية (25.9 بالمئة) وكانت أدناها في إيطاليا (8.1 بالمئة).
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات تأهل المرشح المستقل بن سعيد، أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروي بالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 17.8 بالمئة نسبة إقبال التونسيين على تصويت الرئاسيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.