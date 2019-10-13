"ائتلاف الكرامة" التونسي: البلاد تمر في مرحلة بناء مهمة

تونس/مراد الحمروني - يسرى ونّاس/الخليج 365

قال سيف الدّين مخلوف، النّاطق الرسمي باسم "ائتلاف الكرامة" التونسي، الذي تشكل حديثا (يعرف نفسه أنه ائتلاف ثوري غير ايديولوجي)، إن البلاد تمر في مرحلة بناء مهمة وتأخذ المسار الطبيعي نحو دولة القانون والحريات.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها مخلوف بعد مشاركته في الاقتراع بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التي انطلقت اليوم لاختيار رئيس بين كل من المرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حزب "قلب تونس"، نبيل القروي.

وأعرب مخلوف عن أمله بأن "يكتمل العرس (الانتخابات) وأن يعود للثورة التونسية بريقها".

وأضاف: "نحن في مرحلة بناء مهمة ومكافحة الفساد الحقيقية ستبدأ اليوم".

وزاد "نحن متفائلون رغم أن البعض يشكو من نقص المراقبين في مراكز الاقتراع، وهذا أمر يتحمل الجميع مسؤوليته".



وتابع: "اليوم سنأخذ المسار الطبيعي نحو دولة القانون والحريات".

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يذكر أن "ائتلاف الكرامة" حل في المركز الرابع في الانتخابات التشريعية الأخيرة وفق النتائج الأولية التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات، الأربعاء، بعد تحصله على 21 مقعدا من 217 مقعد بالبرلمان التونسي.

والائتلاف هو تحالف سياسي وانتخابي تونسي تشكل في فبراير/شباط الماضي، من قبل عدة شخصيات سياسية ومستقلة، إلى جانب أحزاب سياسية أخرى أهمها حزب جبهة الإصلاح التونسي والمؤتمر من أجل الجمهورية وحزب العدالة والتنمية.

وشهدت مكاتب الاقتراع بالعاصمة تونس، في الساعات الأولى من انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إقبالا متوسّطا للناخبين.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 تغ) الأحد، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.

وتمركزت أمام مكاتب الاقتراع عشرات من قوات الشرطة والجيش لتأمين سير الانتخابات، إلى جانب حضور ملاحظين ومراقبين محليين وأجانب داخل المكاتب.

وبلغ عدد التونسيين المرسمين بالقائمات الانتخابية للرئاسية 7.074.566 ناخبا ، منهم 386.053 بالخارج، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم الأحد

وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 13.830 مكتب اقتراع موزعة على 4870 مركزا، منها 348 مكتبا موزعة على 252 مركزا.

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