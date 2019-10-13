"القروي" يحث على المشاركة في الانتخابات "لأجل تونس التي نحبها"

تونس/ نادية الشاهد/ الخليج 365



دعا المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، الأحد، إلى المشاركة في عملية التصويت من أجل "تونس التي نحبها".

جاء ذلك في تصريحات القروي للصحفيين، إثر خروجه من مركز اقتراع في منطقة البحيرة بتونس العاصمة، بعد ساعات من انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.



وقال القروي مخاطبا التونسيين: "اخرجوا، انتخبوا .. وسنفوز إن شاء الله"

وأضاف: "تعرضنا لعملية تحيّل على الانتخابات"، في إشارة إلى سجنه من 23 أغسطس/ آب الماضي إلى الأربعاء الماضي.

وجرى إيقاف القروي في 23 أغسطس/آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بـ"الفساد"، قبل أن تقرر محكمة التعقيب (محكمة النقض) إطلاق سراحه .



وأضاف القروي: "اليوم لدينا فرصة أن لا نتركهم يأخذون انتخاباتنا. فرصة أن لا نترك تونس التي نحبّها. تونس الحداثة التي ترحم المرأة، تونس التي ترحم الزوّالي (الفقير)".

وتابع: "تونس التي نريدها هي تونس التي يحلم فيها أبناؤها بالحصول على عمل ولا يذهبون إلى الحرقة (الهجرة غير الشرعية)".



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وعبّر القروي عن فرحته بممارسة واجبه الانتخابي كمواطن تونسي، حيث كان "مسجونا" في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، والانتخابات التشريعية، الأحد الماضي، ولم يشارك في عملية التصويت.

وشهدت مكاتب الاقتراع بالعاصمة تونس، في الساعات الأولى من انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إقبالا متوسّطا للناخبين.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 تغ) الأحد، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.

وتمركزت أمام مكاتب الاقتراع عشرات من قوات الشرطة والجيش لتأمين سير الانتخابات، إلى جانب حضور ملاحظين ومراقبين محليين وأجانب داخل المكاتب.

وبلغ عدد التونسيين المرسمين بالقائمات الانتخابية للرئاسية 7.074.566 ناخبا ، منهم 386.053 بالخارج، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم الأحد

وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 13.830 مكتب اقتراع موزعة على 4870 مركزا، منها 348 مكتبا موزعة على 252 مركزا.



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