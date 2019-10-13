تحرير 42 قرية شمالي سوريا ضمن "نبع السلام"

تل أبيض/ الخليج 365
حرر الجيشان التركي و"الوطني السوري"، 42 قرية في مدينتي رأس العين وتل أبيض خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن قوات الجيش الوطني وبمساندة الجيش التركي تقدمت شرقي وغربي تل أبيض و غربي رأس العين، وسيطرت على 42 قرية خلال اليومين الماضيين.
ويستمر تقدم قوات الجيش الوطني بمساندة الجيش التركي باتجاه مركز مدينة تل أبيض.
وتمكن الجيش الوطني منذ بدأ عملية نبع السلام الأربعاء الماضي من السيطرة على مدينة وبلدة و 56 قرية شمالي شرقي سوريا.
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