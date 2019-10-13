18 قتيلا في هجمات "ي ب ك/ بي كا كا" على مناطق سكنية تركية

ماردين-شانلي أورفة/ الخليج 365- أكثر من 100 جريح جراء هجمات الإرهابيين ضد المدنيين، انطلاقا من الأراضي التي يحتلونها في سوريا، تزامنا مع عملية "نبع السلام"

- انطلاقا من مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة السورية، وحدها نفذ الإرهابيون أكثر من 300 هجوم بقذائف الهاون على المدنيين في نصيبين

- أحمد تورامان، صاحب المنزل الذي فارق فيه الرضيع السوري عمر الحياة بفعل القصف: "فليرى العالم بأسره كيف قتل ي ب ك/ بي كا كا رضيعا عمره تسعة أشهر"

بلغت حصيلة ضحايا هجمات تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، على مناطق سكنية في الجانب التركي، انطلاقا من الأراضي التي يحتلها بسوريا، 18 شهيدا مدنيا، بينهم الرضيع السوري محمد عمر، ذو التسعة أشهر.

ويأتي ذلك تزامنا مع عملية "نبع السلام" ، التي أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وفي ظل تقهقر إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، أمام أبطال الجيش التركي، يعمد التنظيم إلى استهدف المدنيين، في المدن الحدودية بتركيا.

وطالت الهجمات المنفذة من قبل الإرهابيين، بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية، مدن نصيبين بولاية ماردين، وأقجه قلعة وجيلان بنار وسوروج وبيره جيك، في ولاية شانلي أورفة.

وخلفت الهجمات 18 قتيلا مدنيا، بينهم أطفال وضمنهم الرضيع السوري، فضلا عن أكثر من 100 مصاب، منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول، يوم انطلاق عملية "نبع السلام".

وقُتل 11 مدنيا في نصيبين، و3 في سوروج، و2 في أقجه قلعة، و2 في جيلان بنار، في الهجمات الغادرة.

وإضافة إلى الرضيع عمر، أدت الهجمات إلى مقتل الطفل مظلوم غونش (11 عاما)، الذي كان خارجا من المنزل لشراء خبز، والطفلة أليف تريم (11 عاما)، التي كانت تلعب في الشارع، في جيلان بنار.

أما في نصيبين، فقُتلت أمينة يلدز (12 عاما) وشقيتها ليلى (15 عاما) مع والدتهما أمام منزلهن في نصيبين.

ويلجأ عناصر التنظيم إلى أساليب خبيثة، من أجل إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المدنيين.

وتبين أن الإرهابيين، عمدوا إلى قصف متكرر على نصيبين، استهدف أناسا تجمعوا لانقاذ مصابين في القصف الأول، ما خلف 8 شهداء و35 جريحا، الجمعة.

فقد أطلق الإرهابيون قذيفة هاون من الجانب السوري، على أحد المنازل في بادئ الأمر، ومن ثم استهدفوا الناس الذين تجمعوا لمساعدة من كانوا في المنزل.

وتبين أن العدد الأكبر من القتلى والجرحى في ذلك اليوم، سقطوا في الهجوم الثالث والرابع بقذائف الهاون على المدنيين المتجمعين.

Advertisements

وانطلاقا من مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة السورية، وحدها نفذ الإرهابيون أكثر من 300 هجوم بقذائف الهاون على المدنيين في نصيبين، حيث تظهر الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل والمباني، حجم الهجمات الغادرة.

- "فليرى العالم بأسره كيف قتل ي ب ك/ بي كا كا رضيعا عمره تسعة أشهر"

والتقت الخليج 365، أحمد تورامان، صاحب المنزل الذي فارق فيه الرضيع عمر الحياة، جراء قصف بقذائف الهاون على أقجه قلعة.

وقال تورامان، إن المنظمة الإرهابية قتلت حتى الأطفال والرضع في هجماتها العشوائية، التي لا تميز بين صغير وكبير.

وأضاف : " نحتار ماذا نقول، أمام هذا الانحطاط، فلا ذنب للناس والأطفال الرضع الذين يهاجمهم التنظيم الإرهابي".

وتابع : "فليرى العالم بأسره كيف قتل ي ب ك/ بي كا كا رضيعا عمره تسعة أشهر".

ولفت إلى أن الأضرار التي لحقت بمنزله بفعل القصف، يمكن إصلاحها، متسائلا: "لكن هل يمكن إصلاح قلب أم وأب هذا الرضيع ذو التسعة أشهر" .

وأضاف: "تنظيم بي كا كا/ ي ب ك الخائن يلحق الضرر بالانسانية".

- "استهدفوا الأمة التركية"

بدوره قال عبد الله أزرق، إن النيران اندلعت في منزل شقيقه، بسبب سقوط قذيفة هاون أطلقها الإرهابيون، والتهمت أثاث المنزل، بحيث لم يعد قابلا للاستخدام.

وذكر أن التنظيم الإرهابي يتعمد استهداف المدنيين.

وقال: "يطلقون قذائف الهاون على تركيا من المناطق التي يحتلنوها بسوريا، لقد استهدفوا الأمة التركية"، وأردف: "فلينصر الله الجيش التركي".



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.