- 1/2
- 2/2
فافي الألمعي
نفذت إدارة شؤون المعلمين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ( بنين وبنات ) ، ورشة عمل حول ( المقترحات المستقبلية لتطوير آليات وعناصر حركة النقل ) ، بحضور مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فايع ، ومساعدته فاطمة عساف ، بمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات .
وتهدف الورشة إلى تطوير وتجويد الأساليب والآليات للبرامج والخدمات المقدمة للمعلم والمعلمة ، لتحقيق الجودة العالية في ذلك ، ولأهمية إشراك المعلم والمعلمة في تقييم مستوى الخدمات المقدمة لهم ، وإتاحة الفرصة لتقديم المقترحات والرؤى التطويرية .
واختتمت الورشة بإدارة حلقة نقاش هادفة لتلك المقترحات ، والتي تم إدراجها خلال الورشة في رابط مباشر مع الوزارة ، ليتم اطلاع الجهة العليا في الوزارة عليها بصفة مباشرة ليتحقق الهدف المنشود ، ولتحقيق كامل الرغبات والخدمات للمعلمين والمعلمات .
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر معلمو ومعلمات عسير يشاركون في تطوير حركة النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.