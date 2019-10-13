انت الان تتابع "زين" تعقد تحالفاً استراتيجياً مع "مايكروسوفت" وEBLA لخدمة بنك الائتمان الكويتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المضف متوسّطاً الخشتي وأرناؤوط وحداد خلال حفل إطلاق المشروع

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن عقدها لتحالف استراتيجي يجمعها مع كل من بنك الائتمان الكويتي، وشركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر، وشركة مايكروسوفت الكويت، وذلك لتفعيل مشروع نظام حفظ النسخ الاحتياطية الخاصة بالبنك خارج الكويت باستخدام خدمات مايكروسوفت السحابية لإمكانية استرجاع بياناته في الحالات الطارئة وغير المتوقعة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن حفل إطلاق المشروع قد شهد حضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، والرئيس التنفيذي لشركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر هلال أرناؤوط، ومدير القطاع الحكومي بشركة مايكروسوفت الكويت علي حداد، بالإضافة إلى فريق نظم المعلومات من بنك الائتمان الكويتي ومسؤولي قطاعات الأعمال والمبيعات الحكومية من جميع الشركات المُشاركة.

وعبّر نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف عن سعادته البالغة بإطلاق مشروع تأسيس موقع الطوارئ والكوارث لحفظ النسخ الاحتياطية للبيانات (DR Backup site) لبنك الائتمان الكويتي بالتعاون والتنسيق مع شركتي مايكروسوفت و(Dell EMC) العالميتين.

وقال المضف في تصريح صحافي عقب حفل إطلاق المشروع: " إن الانتهاء من مشروع موقع الطوارئ والكوارث لحفظ النسخ الاحتياطية يؤسس لثاني موقع للطوارئ والكوارث، حيث أنشئ الأول في دولة الكويت قبل أكثر من عام، وهو مُجهز بالكامل ليكون مطابقاً للموقع الرئيسي، ويعمل بالتوازي معه على مدار الساعة وطوال أيام السنة “.

وأوضح المُضف أن الموقع الثاني لحفظ النسخ الاحتياطية للبيانات فقط عبر السحابة الإلكترونية بشركة مايكروسوفت (خارج دولة الكويت)، وبذلك يكون "الائتمان" من أوائل الجهات التي لديها موقع للطوارئ والكوارث عبر السحابة الإلكترونية، وأول جهة في دولة الكويت تستخدم تكنولوجيا Avamar Backup Cloud Technology عبر السحابة الإلكترونية الخاصة بشركة مايكروسوفت بالتعاون مع شركة (Dell EMC) العالمية.

وأكد المُضف أن المشروع الجديد يضمن استمرار "الائتمان" في تقديم الخدمات للمواطنين بنفس الكفاءة والفعالية في كل الظروف والأحوال، ومواجهة أي محاولات تخريبية لاختراق أجهزته وشبكات معلوماته، مُشدداً على أن كل البيانات والمعلومات تبقى في أيد أمينة ومحوطة بأقصى درجات السرية.

في الوقت ذاته، بيّن المضف أن المشروع يأتي في سياق جهود البنك لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، لافتاً الى حرص الإدارة التنفيذية على تطبيق سياسة التوفير والترشيد من خلال نقل البريد الإلكتروني لجميع موظفي البنك إلى خدمة Office 365 باستخدام السحابة الإلكترونية التي توفّر بدورها ما يقارب 20 ألف دينار كويتي سنويا لكل 500 مستخدم.

وأشار المُضف إلى أن الإنجاز الجديد يُضاف إلى سجل إنجازات "الائتمان" وإلى نجاحات مركز نظم المعلومات الذي حمل على عاتقه طوال السنوات الماضية عبء التحوّل من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية، كما نجح باقتدار في تأمين وتحصين شبكات المعلومات الخاصة بالبنك، وكانت جهوده ونجاحاته موضع تقدير الهيئات المختصة.

وتوجه المُضف بالشكر إلى مركز نظم المعلومات في البنك للجهود الدؤوبة والمتواصلة التي يقوم بها، وإلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بمجلس الوزراء لما قدمه من دعم وإسناد في سبيل إتمام وانجاز مشروع موقع الطوارئ والكوارث.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي خلال الحفل: " اليوم نفخر بالإعلان عن شراكة استراتيجية جديدة تجمع زين مع إحدى المؤسسات الحكومية الرائدة، وهو بنك الائتمان الكويتي، وذلك استمراراً منا في التوسع بمنظومة شراكاتنا الاستراتيجية مع القطاع العام الكويتي ".

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وأضاف الخشتي: " ويسرنا أيضاً تعزيز شراكتنا المستمرة مع أكبر رواد التكنولوجيا العالميين في مايكروسوفت، وزملائنا في شركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر، وذلك من أجل تقديم أحدث حلول الأعمال وأكثرها تطوراً لمجتمع الأعمال الكويتي بقطاعيه العام والخاص ".

وأوضح الخشتي: " تجتمع رؤيتنا اليوم مع رؤية بنك الائتمان الكويتي في تحقيق أهداف خطة التنمية لدولة الكويت (كويت جديدة 2035) المنبثقة عن تصوّر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لرؤية دولة الكويت بحلول العام 2035، وتواجدنا اليوم يعكس نجاح التعاون المُشترك ما بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ".

وبيّن الخشتي قائلاً: " يتمثّل دور زين في هذه الشراكة بتوفير خط اتصال آمن وفائق السرعة لتفعيل نظام حفظ النسخ الاحتياطية خارج الكويت باستخدام خدمات مايكروسوفت السحابية، وهي الخدمة التي تنفرد زين بتقديمها حصرياً في الكويت، مما سيتيح لبنك الائتمان الكويتي التأهب لأي حالات طارئة واسترجاع جميع معلوماته عبر السحابة بوقت قياسي وبشكل آمن تماماً ".

واختتم الخشتي قائلاً: " سيظل وعد زين دائماً في تزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال بالتعاون مع مُختلف مؤسسات الدولة في القطاع العام، وذلك لتعزيز دورنا الريادي كأكبر مزوّد للخدمات الرقمية في دولة الكويت ".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر هلال أرناؤوط: " البيانات هي أساس المؤسسة، والحفاظ عليها مسؤولية عظيمة تقع على إدارة نظم المعلومات، وعليه فإن تجمعنا اليوم هو عبارة عن قصة نجاح لبنك الائتمان الكويتي، والتي تمت بالتعاون من قبل كبرى شركات التكنولوجيا في دولة الكويت، شركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر، وشركة الاتصالات المتنقلة – زين، وشركة الديار المتحدة، وشركة مايكروسوفت الكويت ".

وأضاف أرناؤوط قائلاً: " تجمعنا في شركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر علاقة استراتيجية مع الجهات الحكومية في دولة الكويت، كما أننا نتمتع بعلاقة قوية مبنية على التعاون والثقة مع بنك الائتمان الكويتي، كما نؤكّد على التزامنا بمُساندة البنك على التحوّل الرقمي بكافة مجالاته ".

وقال علي حداد مدير القطاع الحكومي لدى مايكروسوفت الكويت: " تتوافق رؤية مايكروسوفت مع بنك الائتمان في دولة الكويت، ونحن فخورون بهذا التعاون الذي يُساهم في تسريع عجلة التحول الرقمي في بنك الائتمان اعتماداً على سحابة مايكروسوفت "Microsoft Azure" في ثلاث محاور رئيسية وهي تكامل الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات الموظفين ".

وأضاف حداد قائلاً: " يعتبر بنك الائتمان أحد أفضل الأمثلة الناجحة والتي يحتذى بها، حيث نرى كيف قام بتبني التقنيات والأدوات الحديثة من أجل دفع عجلة التغيير، والتمكين، والتحسين، والتحوّل، ونحن نعلم كيف يساهم التحوّل الرقمي في تمكين المؤسسات من إعادة تصميم كل الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها التكنولوجيا، وكيف لها أن تأخذ أي مؤسسة إلى آفاق جديدة، وتفخر شركة مايكروسوفت اليوم بدعم بنك الائتمان في رحلته نحو عالم التحوّل الرقمي، وتؤكد على دعمها لحكومة الكويت ".

واختتم حداد قائلاً: " تُقدّر مايكروسوفت الشراكة مع حكومة الكويت المتمثلة في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والتي ساعدتنا على تزويد الجهات الحكومية الأخرى في الكويت بتقنيات التحول الرقمي، وبالتحديد بنك الائتمان الكويتي ".

وأكدت زين على التزامها بالتواجد في المشاريع المختلفة التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية للدولة، لتعكس بذلك دورها الرئيسي كشركة وطنية رائدة في القطاع الخاص الكويتي في التفاعل مع مختلف المشاريع التخطيطية والتطويرية التي تسهم بالارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والأصعدة.