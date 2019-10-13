انت الان تتابع رئيس الاستثمار في "بوبيان للبتروكيماويات": "الامتياز" باعت اسهم خلال فترات حظر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شركة بوبيان للبتروكيماويات

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة بوبيان للبتروكيماويات احمد القمر عبر حسابه بتوتر بان رواتب وحوافز كبار التنفيذيين في مجموعة الامتياز للاستثمار بلغت 1.3 مليون دينار.

وذكر بأن مجموعة الامتياز دخلت مجلس أدارة "هيومن سوفت" من 2016 الى 2019 وكانت تبيع خلال تلك الفترة دون الافصاح "عن تعاملات شخص مطلع" وباعت أيضاً في بعض الأحيان خلال فترات "حظر التداول".

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‏كما قام المسؤول التنفيذي لدى بوبيان للبتروكيماويات بتوجيه استفسار الى هيئة أسواق المال عما اذا كانت هذه مخالفات صريحة.

وفي سياق اخر اكد القمر (وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة بوبيان للبتروكيماويات) بان نجاح الامتياز في الاستثمار في هيومن سوفت هو لرئيسها التنفيذي السابق علي الزبيد (والمحكوم عليه بحكم نهائي بات بالسجن 3 سنوات من محاكم دولة الكويت).