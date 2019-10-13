الأمن العراقي يعتقل إرهابيا هاربا من السجن قبل 5 سنوات

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وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على أحد الإرهابيين في النقطة الأمنية "ألتون كوبري" بمحافظة كركوك، شمالي بغداد.

وأوضحت الخلية، أن الإرهابي من الهاربين من سجن تكريت "في مركز محافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة"، عام 2014.

وأفادت الخلية، بإن الإرهابي، كان يعمل ضمن ما يسمى فرقة القادسية باللواء الثاني في عصابات "داعش" الإرهابية.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، إلى أن عملية إلقاء القبض، جاءت بعد أخذ الموافقات القضائية.

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وألقت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني حصلت عليه "سبوتنيك"، الثلاثاء، 24 أيلول/سبتمبر الماضي، القبض على إرهابيين اثنين اشتركا بالتعرض على مقر السرية الرابعة اللواء الرابع شرطة اتحادية في الشهر نفسه، ما أدى إلى مقتل منتسبين اثنين، وجرح ثلاثة آخرين من منتسبي الفوج.

وأوضحت الخلية، أن مقر الفوج يقع في قرية ملة ناصر بمنطقة حي الرشاد، "65 كم جنوب كركوك، شمالي بغداد".

وأفادت الخلية بأن الإرهابيين الاثنين، اعترفا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما لعصابات "داعش" الإرهابية، بما يسمى ولاية كركوك، وبدلالتهما تم التوصل إلى أحد الأنفاق التي تستخدم من قبل عصابات التنظيم.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.