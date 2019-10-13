- 1/2
- 2/2
© AP Photo / Hadi Mizban
وأوضحت الخلية، أن الإرهابي من الهاربين من سجن تكريت "في مركز محافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة"، عام 2014.
وأفادت الخلية، بإن الإرهابي، كان يعمل ضمن ما يسمى فرقة القادسية باللواء الثاني في عصابات "داعش" الإرهابية.
ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، إلى أن عملية إلقاء القبض، جاءت بعد أخذ الموافقات القضائية.
وألقت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني حصلت عليه "سبوتنيك"، الثلاثاء، 24 أيلول/سبتمبر الماضي، القبض على إرهابيين اثنين اشتركا بالتعرض على مقر السرية الرابعة اللواء الرابع شرطة اتحادية في الشهر نفسه، ما أدى إلى مقتل منتسبين اثنين، وجرح ثلاثة آخرين من منتسبي الفوج.
وأوضحت الخلية، أن مقر الفوج يقع في قرية ملة ناصر بمنطقة حي الرشاد، "65 كم جنوب كركوك، شمالي بغداد".
وأفادت الخلية بأن الإرهابيين الاثنين، اعترفا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما لعصابات "داعش" الإرهابية، بما يسمى ولاية كركوك، وبدلالتهما تم التوصل إلى أحد الأنفاق التي تستخدم من قبل عصابات التنظيم.
وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقي يعتقل إرهابيا هاربا من السجن قبل 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.