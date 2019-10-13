البنتاغون: ترامب أمر القوات الأمريكية بالتحرك جنوبا وليس مغادرة سوريا

وحسب "أسوشيتد برس" قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الرئيس ترامب أمر القوات الأمريكية في سوريا بالتحرك جنوبًا مع هجمات تركيا ضد الأكراد، ولكن ليس مغادرة سوريا.
وحسب "رويترز" قال مسؤولان أمريكيان إنه تم نقل عدد قليل من القوات الأمريكية بعيدا عن موقع في عين عيسي بسوريا جراء القتال بالمنطقة.
وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق اليوم إن القوات الأمريكية المتواجدة في شمال سوريا المعرضة لخطر "العزلة" يمكن أن تشتبك مع القوات التي تدعمها تركيا.
وحسب "أسوشيتد برس" قال المسؤول الأمريكي إن القوات الأمريكية في شمال سوريا المعرضة لخطر "العزلة" قد تتصادم مع القوات المدعومة من تركيا.
وقال المسؤول الأمريكي إن الوضع في شمال شرق سوريا "يتدهور بسرعة" مع تقدم القوات المدعومة من تركيا ويمكن أن يعزل القوات الأمريكية على الأرض.
وقال المسؤول اليوم الأحد إن التطور يزيد بسرعة من خطر المواجهة بين القوات المدعومة من تركيا والقوات الأمريكية في المنطقة.
وقال الرئيس دونالد ترامب إن القوات الأمريكية في شمال سوريا ستنسحب قبل الهجوم التركي.
ومنذ يوم السبت، تحرك المقاتلون المدعومون من تركيا تحت غطاء غارات جوية تركية باتجاه مدينة عين عيسى، وهي مدينة إدارية للقوات التي يقودها الأكراد وحيث توجد قاعدة أمريكية رئيسية.
وقال المسؤول إن القوات الأمريكية وحلفائها الأكراد لم يعودوا يسيطرون على خطوط الاتصال الأرضية وليس لديهم سيطرة على الطائرات التركية.
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