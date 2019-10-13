الحريري يصدر بيانا حول موقف لبنان الأخير في الجامعة العربية بشأن سوريا

وأكد بيان مكتب الحريري: "التزام لبنان بمقتضيات الإجماع العربي في ما يتعلق بالازمة السورية وآخرها البيان الذي صدر عن الاجتماع الأخير في القاهرة".

وأضاف البيان قائلا "إن البيان الوزاري للحكومة لم يقارب مسألة عودة ​سوريا​ إلى الجامعة العربية، وهو كرر التأكيد على ​سياسة​ النأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون العربية".

وشدد البيان على أن "موقف الحكومة من التطورات العسكرية الاخيرة على الحدود التركية - السورية يعبر عنه البيان الصادر عن ​وزارة الخارجية​ وليس أي مواقف أخرى".

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وكشفت مصادر إعلامية لبنانية أن إلقاء وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، خطابا أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة طالب خلاله إعادة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية بعد ثماني سنوات من الإقصاء السياسي لها جاء بعد تعنت وإصرار لبناني.

وبهذا الصدد، كشف مراسل قناة "الجديد" اللبنانية تفاصيل جديدة بشأن خطاب جبران باسيل الأخير والذي ألقاه رغما عن طلبات دول عربية عدم قيامه بذلك.

وبحسب المراسل، شهد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية محاولة عدد من وزراء الخارجية العرب ثني وزير الخارجية جبران باسيل عن إلقاء كلمته في الجلسة العلنية والاكتفاء بتلاوته في الجلسة مغلقة، واقتصار الجلسة العلنية على البيان المتفق عليه. إلا أن باسيل رفض ذلك ولوّح بالانسحاب من الجلسة والحديث إلى وسائل الإعلام.