دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي عودة تطبيق واتساب لمتجر غوغل بعد اختفائه فجأة

أعلن تطبيق التراسل الفوري، واتساب، عودته مرة أخرى على متجر غوغل للتطبيقات بعدما أختفى مساء يوم أول أمس الجمعة بصورة مفاجأة.

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موقع بيزنيس إنسايدر، رصد اختفاء تطبيق واتساب من المتجر وشبكة الإنترنت ولكنه أوضح أن تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business، بينما ظلّ التطبيق على متجر شركة آبل.

اختفاء تطبيق واتساب من متجر غوغل جعل الجميع يتسائل عن السبب؛ حيث أوضح موقع mspoweruser التقني، أن المتسخدم إذا ثبت التطبيق مُسبقًا وقام بحذفه ويريد تثبيته مره أخرى، فيمكنه ذلك من خلال قسم "التطبيق المثبت مسبقًا" في متجر التطبيقات، وهذا بدوره يعني أن واتسآب لم يختف تمامًا من متجر التطبيقات، ولم يُدرجه مسؤولو منصة بإدراج التطبيق في القائمة السوداء.

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ومن جانبها لم يُصدر مسؤولو شركة واتساب أي تعليقات رسمية على واقعة اختفاء تطبيقهم على متجر غوغل بلاي.المزيد:

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