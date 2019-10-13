شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة إنقاذ الطفولة: قلقون من فرار نساء وأطفال داعش من مخيم سورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة إنقاذ الطفولة، إنها تشعر بقلق بالغ بسبب تقارير عن فرار مئات النساء والأطفال من أقارب مقاتلى داعش من مخيم للنازحين بشمال سوريان بعد سقوط قذائف عليه اليوم الأحد.

وأضافت الهيئة، أن مبنى ملحقا بمخيم عين عيسى فروا منه، كان يؤوى 249 امرأة و700 طفل من المنتسبين لداعش، وحذرت من "خطر فقدان أطفال لرعايا أجانب وسط الفوضى".

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وذكرت فى بيان، أن تقارير أشارت إلى أن الملحق بات خاليا الآن من النساء الأجانب، وأن "أجانب مقنعين على دراجات نارية يحيطون بالمخيم".