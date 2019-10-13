شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى على مسجد فى بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامى اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى الذى شنّه مسلحون على مسجد فى منطقة سالموسى شمالى بوركينا فاسو أمس السبت، والذى أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة اثنين بجروح خطيرة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- عن تعازيه لذوى الضحايا ولشعب وحكومة بوركينا فاسو، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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وأكد العثيمين دعم المنظمة لحكومة بوركينا فاسو، وتضامنها معها فى الإجراءات التى تتخذها ضد الإرهاب والتطرف فى بوركينا فاسو ومنطقة الساحل بشكل عام.

وشدد العثيمين على موقف منظمة التعاون الإسلامى المبدئى الذى يدين بشدة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وتجلياته.