شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: جيش الاحتلال التركى وعملائه يدخلون تل أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال شاهد من رويترز، إن جيش الاحتلال التركى وعملائه تقدموا إلى وسط بلدة تل أبيض السورية، اليوم الأحد.

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من الجدي بالذكر، أن تل أبيض بلدة سورية حدودية، وواحدة من النقاط الرئيسية التى يركز عليها العدوان التركى، الذى بدأ يوم الأربعاء، مستهدفا قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد.