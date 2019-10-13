شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها فى الهجوم التركى منذ أمس السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التى يقودها الأكراد مقتل 31 من أفرادها فى الهجوم التركى فى شمال سوريا منذ أمس السبت. ويرفع ذلك العدد الرسمى للقتلى، من قوات سوريا الديمقراطية إلى 76 فردا.

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