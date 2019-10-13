شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: طائرة إسرائيلية نفذت طيرانا دائريا فى ضاحية بيروت الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبنانى، أن طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار، اخترقت الأجواء اللبنانية مساء أمس السبت، ونفذت طيرانا استطلاعيا فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى، فى بيان لها اليوم الأحد، أن طائرة الاستطلاع الإسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس السبت، ونفذت طيرانا دائريا على علو منخفض فوق منطقة معوض بحى ماضى فى الضاحية الجنوبية، ثم استمرت بالتحليق على علو مرتفع لبعض الوقت، لتغادر فى أعقاب ذلك الأجواء اللبنانية.

وأشارت، إلى أن وحدات القوات المسلحة المنتشرة فى الضاحية الجنوبية، اتخذت "الإجراءات المناسبة" فور اختراق الطائرة الإسرائيلية للأجواء ودخولها المنطقة.

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وتعد ضاحية بيروت الجنوبية، هى المعقل الأساسى لحزب الله ومنطقة نفوذه الرئيسة فى لبنان.

وسبق وأن سقطت طائرتان إسرائيليتان من دون طيار، فى نفس المنطقة بضاحية بيروت الجنوبية، فى 25 أغسطس الماضى، وهو ما تسبب فى اشتباكات محدودة بين حزب الله وإسرائيل، بقيام الحزب بتدمير عربة مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلى بصواريخ خارقة للدروع من طراز كورنيت، لترد إسرائيل بقصف مدفعى مكثف لعدد من بلدات منطقة الجنوب اللبناني.