شركة وان بلس OnePlus  تكشف عن أحدث هواتفها الذكية

الأحد 13 أكتوبر 2019

جهاز

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة وان بلس OnePlus الصينية عن أحدث هواتفها الذكية وان بلس 7T برو الذي يضم كاميرا أمامية ثلاثية في الخلف ومواصفات أرقى من نسخة 7T القياسية.



يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.67 إنش بجودة QHD تغطي الواجهة الأمامية بنسبة 90% مع وجود كاميرا أمامية منبثقة.

الهاتف يأتي بكاميرا خليفة بدقة 48 ميجابيكسل و16 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

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الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 855 plus ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجابايت والسعة التخزينية 256 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على بطارية قوتها 4085 ميللي أمبير، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10.

من المقرر أن يتوافر الهاتف وان بلس 7T برو بسعر 884 دولارا أمريكيا وسيطرح في الأسواق يوم 17 من الشهر الجاري في المملكة المتحدة.

يذكر أن شركة وان بلس الصينية أطلقت نسخة خاصة بالتعاون مع شركة ماكلارين بمواصفات مشابهة لكنه يأتي بذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت.