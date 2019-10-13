السيسي: الشعب السوري هو من دمر بلده

© REUTERS / INQUAM PHOTOS

وأكد السيسي، خلال كلمته على هامش الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، اليوم الأحد، على أن ما يحدث في سوريا الآن السبب الرئيسي فيه هم أهلها اللذين أشعلوا الموقف وتسببوا في سقوط بلدهم، مشددا على عدم المساس بمؤسسات البلد، كون ذلك يؤدي إلى سقوط أي وطن.

وأضاف الرئيس المصري أن بلاده "ملتزمة بالموقف العربي الموحد بشأن رفض التدخل في سوريا"، مشيرا إلى "قرار الجامعة العربية التي أدان التوغل التركي في شمال سوريا".

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، يوم أمس السبت، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق، لمناقشة التوغل التركي في الأراضي السورية، وأدان البيان العملية التركية معتبرين إياها عدوانا واحتلالا لأراضي دولة عربية.