السيسي: الشعب السوري هو من دمر بلده

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© REUTERS / INQUAM PHOTOS
وأضاف الرئيس المصري أن بلاده "ملتزمة بالموقف العربي الموحد بشأن رفض التدخل في سوريا"، مشيرا إلى "قرار الجامعة العربية التي أدان التوغل التركي في شمال سوريا".
وعقد مجلس جامعة الدول العربية، يوم أمس السبت، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق، لمناقشة التوغل التركي في الأراضي السورية، وأدان البيان العملية التركية معتبرين إياها عدوانا واحتلالا لأراضي دولة عربية.
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