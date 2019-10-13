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© REUTERS / ARND WIEGMANN
وقال المسؤول الأمريكي إن الوضع في شمال شرق سوريا "يتدهور بسرعة" مع تقدم القوات المدعومة من تركيا ويمكن أن يعزل القوات الأمريكية على الأرض.
وقال المسؤول اليوم الأحد إن التطور يزيد بسرعة من خطر المواجهة بين القوات المدعومة من تركيا والقوات الأمريكية في المنطقة.
وتحدث المسؤول إلى وكالة "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهم لم يسمح لهم بإحاطة الصحفيين.
وقال الرئيس دونالد ترامب إن القوات الأمريكية في شمال سوريا ستنسحب قبل الهجوم التركي.
ومنذ يوم السبت، تحرك المقاتلون المدعومون من تركيا تحت غطاءغارات جوية تركية باتجاه مدينة عين عيسى، وهي مدينة إدارية للقوات التي يقودها الأكراد وحيث توجد قاعدة أمريكية رئيسية.
وقال المسؤول إن القوات الأمريكية وحلفائها الأكراد لم يعودوا يسيطرون على خطوط الاتصال الأرضية وليس لديهم سيطرة على الطائرات التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: قواتنا المعرضة لخطر "العزلة" في سوريا قد تصطدم بقوات مدعومة من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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