اخبار الخليج

مسؤول أمريكي: قواتنا المعرضة لخطر "العزلة" في سوريا قد تصطدم بقوات مدعومة من تركيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

© REUTERS / ARND WIEGMANN

وحسب "أسوشيتد برس" قال المسؤول الأمريكي إن القوات الأمريكية في شمال سوريا المعرضة لخطر "العزلة" قد تتصادم مع القوات المدعومة من تركيا.

وقال المسؤول الأمريكي إن الوضع في شمال شرق سوريا "يتدهور بسرعة" مع تقدم القوات المدعومة من تركيا ويمكن أن يعزل القوات الأمريكية على الأرض.

وقال المسؤول اليوم الأحد إن التطور يزيد بسرعة من خطر المواجهة بين القوات المدعومة من تركيا والقوات الأمريكية في المنطقة.

وتحدث المسؤول إلى وكالة "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهم لم يسمح لهم بإحاطة الصحفيين.

Advertisements

وقال الرئيس دونالد ترامب إن القوات الأمريكية في شمال سوريا ستنسحب قبل الهجوم التركي.

ومنذ يوم السبت، تحرك المقاتلون المدعومون من تركيا تحت غطاءغارات جوية تركية باتجاه مدينة عين عيسى، وهي مدينة إدارية للقوات التي يقودها الأكراد وحيث توجد قاعدة أمريكية رئيسية.

وقال المسؤول إن القوات الأمريكية وحلفائها الأكراد لم يعودوا يسيطرون على خطوط الاتصال الأرضية وليس لديهم سيطرة على الطائرات التركية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: قواتنا المعرضة لخطر "العزلة" في سوريا قد تصطدم بقوات مدعومة من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا