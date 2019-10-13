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"قسد" تعلن مقتل 31 من أفرادها في الهجوم التركي منذ أمس

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وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن المعارك وقعت في رأس العين وعامودا وقامشلو وديريك والحسكة وكوباني وتل أبيض.

© REUTERS / STRINGER

وذكر بيان "قسد" أنه "في هذه الاشتباكات ارتقى 31 من مقاتلينا شهداء فيما أصيب 46 بجراح، و كذلك قتل الإرهابيون 6 مدنيين بدم بارد بينهم الشهيدة هفرين خلف".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد، قتلها لـ 75 جندي تركي وتدمير 7 دبابات في رأس العين، وجاء وفقا لوكالة الفرات التابعة لها.

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وبحسب الوكالة جرح أيضا 19 جنديا تركيا خلال الهجمات.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

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