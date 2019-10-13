دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الجيل القادم من شبكات 6G سيدعم إتصال أسرع مع معايير أعلى في الحماية والآمان ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد Mika Rantakokko أحد أعضاء فريق العمل على تطوير تقنية 6G القادمة، على أن الجيل القادم لتقنية 6G سيدعم إتصال أسرع وبمعايير آمان أعلى لدعم التكامل بين العالم الواقعي والرقمي في النهاية.

بدأت شبكات 5G في الإنتشار في العديد من مناطق العالم بالفعل، واليوم شارك فريق العمل على تطوير الجيل القادم الرؤية التي تنطلق بها تقنية 6G لاحقاً.

جاءت تقنية شبكات الجيل الخامس لتقدم مستوى جديد في الإتصالات السريعة في جميع أنحاء العالم، والتي تفوقت على شبكات 4G أو التقيات السابقة، واليوم جاءت اللمحات الأولى حول الرؤية القادمة لتقنية شبكات 6G.

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ولقد أكد فريق العمل على تقنية ومعايير 6G القادمة، على أن سرعة التقنية الجديدة ستخلق إندماج كامل بين الواقع والعالم الرقمي، كما ستتيح تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي إلى مستوى أعلى يتيح التحكم بكفاء وآداء أفضل والإندماج لتحديد الإختيارات المفضلة للمستخدم مسبقاً.

المصدر

هذا الموضوع الجيل القادم من شبكات 6G سيدعم إتصال أسرع مع معايير أعلى في الحماية والآمان ظهر على التقنية بلا حدود.