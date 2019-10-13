إدارة السير تحذر السائقين الأردنيين من القهوة

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دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة حذّرت إدارة السير، السائقين في الأردن، من شرب القهوة أثناء قيادة مركباتهم، حتى لا ينشغلوا بها ويتعرضوا لحوادث سير أو يكونوا سببا بوقوعها. ونشرت إدارة السير عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك منشورًا حمل أكثر من نصيحة ورسالة توعية للسائقين. وكتبت "لاتعكر مزاجك بسبب فنجان قهوة ‼ فربما كان انشغالك بشربه وانت تقود مركبتك .. سبباً في تعرضك لحادث مروري لاقدر الله". وأشارت إدارة السير إلى أن "الأكل والشرب أثناء المسير على الطريق يشغل اليدين عن التحكم التام بعجلة القيادة ويقلل من التركيز والانتباه ". اقرأ أيضاً : الأمانة تنشر صورا لتقاطع الخامس الجديد في العاصمة عمان واعتبرت أن ذلك سيزيد من الوقت اللازم لاتخاذ ردة الفعل المناسبة عند حدوث أيّ ظرف مفاجئ". وتمنت إدارة السير السلامة ويومًا سعيدًا للجميع.
شاهد أيضًا: لم فنجان القهوة أغلى بكثير من سعر إنتاج البن؟
مقدم من يورونيوز
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سعيد والقروي يختتمان حملة الانتخابات الرئاسية التونسية بمناظرة تلفزيونية "تاريخية"
شهدت المناظرة التلفزيونية غير المسبوقة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس الخبير في القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الإعلام نبيل القروي، تبادل عبارات مجاملة مع أنها حازمة، ومناقشة قضايا أساسية بلا مراعاة. وقال الصحافيان اللذان أدارا الحوار الذي بثته كل شبكات التلفزيون في تونس بين المرشحين المتنافسين إنها "مناظرة تاريخية". وتختتم المناظرة التي تناولت قضايا الأمن والدبلوماسية وغيرها، حملة انتخابية في مهد "الربيع العربي" شهدت إطلاق سراح القروي الذي كان موقوفاً منذ شهر، الأربعاء. وحول القضايا الأمنية، قال سعيد إن الحل يكمن "في القانون المطبق على الجميع بلا تمييز" وتحسين التعليم. أما خصمه فقد أكد أن الأولوية هي مكافحة "البؤس والفقر واليأس" لأن "التطرف ينبع منها". ويشدد رجل الأعمال نبيل القروي على الدبلوماسية الاقتصادية ووضع سفير لدى مجموعات التكنولوجيا الأميركية العملاقة (غافا) مؤكداً أنه يريد "جذب المستثمرين" و"مساعدة الشركات التونسية على التمركز في إفريقيا". وطوال المناظرة كرر قطب الإعلام، الذي بدا مرتاحاً لكن متردداً في بعض الأحيان وتحدث باللهجة التونسية، القضايا الأساسية التي يركز عليها أي مكافحة الفقر والليبرالية الاقتصادية. أما قيس سعيد الذي كان جدياً ومرتاحاً، فقد دافع عن تخفيف مركزية السلطة وانتقد النظام الحزبي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يفككك الدستور. وشدد على حق "وإرادة الشعب" في ولايات قابلة للإلغاء. وقال سعيد الذي يحرص على التحدث باللغة العربية الفصحى، إن "قضاء مستقلاً أحسن من ألف دستور". وشدد سعيد المرشح الذي لا ينتمي لأي حزب ولا يملك خبرة في الحكم، مجدداً على أنه "مستقل وسأبقى مستقلاً"، بما في ذلك عن حزب النهضة الإسلامي الذي اتهمه معارضون له بأنه قريب منه. وقال "يتهمونني مرة بأنني سلفي وأحياناً بأنني يساري. المهم هو إرادة الشعب. الشباب هم الذين يدعمونني". وكانت المواجهات المباشرة نادرة لكن المناظرة لقيت تفاعلاً أكبر بكثير من المناظرات السابقة التي شارك فيها المرشحون ال24 قبل الدورة الأولى التي جرت في منتصف أيلول/سبتمبر. وفي عدد من مقاهي تونس، نقلت المناظرة مباشرة إلى مشاهدين شباب تابعوها باهتمام. وقال علي مهني الناشط في المجتمع المدني "إنه حلم يصبح حقيقة! أكاد أبكي". وفي شارع مرسيليا طغت المناظرة على مباراة لكرة القدم. وقال طارق نفيتي (33 عاماً) "إنها مناظرة حاسمة! نبيل القروي حر الآن وأريد أن أستمع إليه". وأضاف "هناك شيء واحد أكيد هو أننا مللنا من الوعود والنظام! قيس سعيد يمتاز بأنه خارج النظام!". وقيس سعيد تقاعد منذ 2018 من مهنة تدريس القانون الدستوري ويقطن منزلاً في حيّ تسكنه الطبقة الاجتماعية المتوسطة في تونس العاصمة. أما القروي فتثير شخصيته جدلاً، فقد احترف الإعلام والتسويق ويظهر في شكل أنيق ويسكن مع عائلته في منطقة راقية وسط العاصمة. ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للعودة لصناديق الاقتراع الأحد للمرة الثالثة على التوالي خلال أقل من شهر لانتخاب رئيس يواجه تحدي إخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية. للمزيد على يورونيوز: قبل ساعات من المناظرة بين مرشحي الرئاسة التونسية.. القروي يتّهم سعيّد بأنه "ذراع" للنهضة نبيل القروي يستأنف حملته الانتخابية قبل يومين من الاقتراع كيف يستغل العاطلون عن العمل في تونس فترة الإنتخابات لتوفير مصدر دخل مؤقت؟
Euronews (Ar)
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ترامب يعلن التوصل الى اتفاق تجاري جزئي "مهم جدا" مع الصين
رحب الرئيس دونالد ترامب الجمعة بالاختراق الذي تحقق في حربه التجارية الطويلة مع الصين، معلنا إن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي. وأبلغ ترامب الصحافيين في البيت الأبيض أن الجانبين "توصلا إلى مرحلة اولى مهمة في الاتفاق"، وقال إن الاتفاق لم تتم كتابته بعد ويتعلق بحقوق الملكية الفكرية والخدمات المالية وشراء المنتجات الزراعية. وكان ترامب قال في وقت سابق من اليوم الجمعة أنّ المسؤولين الأميركيين والصينيين في طريقهم لتحقيق تقدم ذات مغزى في المباحثات التجارية، ما يعزز الآمال في التوصل إلى اتفاق موقت ووقف الحرب التجارية المدمرة بينهما. ومع إنتهاء المفاوضين من اليوم الثاني، بدت واشنطن وبكين تقتربان من إعلان اتفاق جزئي، يشكّل منعطفا تاريخيا بعد صيف من التصعيد. رئيسة صندوق النقد الدولي تحذر من تداعيات بريكست والحرب التجارية بين بكين وواشنطن وتحدث ترامب عن "مشاعر أكثر ودية" في المباحثات، فيما أبلغ وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الصحافيين أن النقاشات كانت "بنّاءة". وتأتي الاجواء الإيجابية الاخيرة بعد اسبوع بدا فيها أن الطرفين في طريق مسدود. وكتب ترامب على تويتر صباح الجمعة بعد وقت قصير من انطلاق اليوم الثاني للمفاوضات "أمور جيدة تحدث في المباحثات التجارية مع الصين. مشاعر أكثر ودية عما كانت عليه في الماضي، شبيهة اكثر بالأيام القديمة". وتابع "الجميع يودون رؤية حدوث شيء كبير". وفي إشارة لرغبة الطرفين في التوصل لإعلان إيجابي، من المقرر أن يلتقي ترامب كبير مبعوثي الصين التجاريين ليو هي الجمعة. ما هي الأسلحة التي كشفت عنها الصين والقادرة على الوصول إلى أمريكا؟ وعلى الإثر شهدت الاسواق المالية الأميركية انتعاشا عند افتتاحها مع مراهنة المستثمرين على التوصل إلى اتفاق جزئي يؤجل بموجبه ترامب زيادة التعرفات الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات كانت مقررة الثلاثاء المقبل. وكان ترامب صرّح الخميس للصحافيين أن المحادثات "سارت على ما يرام حتى الان". وتحدثت تقارير الإعلام هذا الأسبوع عن التوصل الى اتفاق جزئي وعدم التطرق إلى شكاوى ترامب الأساسية بشأن ممارسات الصين التجارية، بشكل يرضي الطرفين. وقالت شبكة بلومبرغ ان الصين ستواصل زيادة مشترياتها من صادرات المزارع الأميركية وتتعهد عدم التلاعب بالعملة بينما تعلق واشنطن زيادة التعرفات الجمركية. مديرة صندوق النقد الدولي: النمو العالمي "هش ومهدد" بسبب التوتر التجاري بين أميركا والصين ورفضت الصين حتى الان مطالب ترامب بإحداث تغييرات كبيرة في الطريقة التي تدير بها بكين اقتصادها، وهو ما يقول بعض المحللين أنه يمكن أن يقوض الحزب الشيوعي سياسيا. وفي هذه الاثناء تواصل إدارة ترامب دراسة سبل ممارسة المزيد من الضغوط على بكين إضافة إلى فرض رسوم على الواردات الصينية. وهذا الاسبوع قال لاري كودلو، الخبير الاقتصادي البارز في البيت الأبيض، أن ذلك قد يشمل تشديد القوانين التي تحكم الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة. ترامب يؤجل بدء العمل بالرسوم الجديدة على واردات صينية في "بادرة حسن نية"
Euronews (Ar)
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شاهد: مقاتلون ومقاتلات من وحدات حماية الشعب يتحضرون للحرب في سوريا
نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية لـ"يورونيوز" صور الفيديو، ويظهر فيها مقاتلون ومقاتلات من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية يتحضرون في سوق خالٍ للحرب في مدينة رأس العين الحدودية السورية. وبحسب تعبير مراسل الوكالة، بدت مدينة رأس العين فارغة، إذ يغادرها أهلها بعد أن بدأت أنقرة عملية عسكرية تستهدف القوات الكردية منذ ثلاثة أيام. وجاء الإعلان التركي بعد يومين من سحب واشنطن عشرات من جنودها من نقاط حدودية في شمال سوريا ما بدا وكأنه ضوء أخضر أميركي لتركيا. ودفع الهجوم، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، "ما يقرب من مئة ألف شخص" إلى مغادرة منازلهم. وقالت الأمم المتحدة "رغم أنه تمّ إيواء معظمهم في المجتمعات المضيفة، إلا أنّ أعداداً متزايدة منهم ما زالوا يتوافدون على مراكز الإيواء الجماعية، والمدارس" في محافظة الحسكة. وحذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في سوريا. واعتبرت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الجمعة أن التصعيد "سيفاقم من الصدمات التي تكبّدها السوريون خلال أعوام من الحرب والعيش في ظروف محفوفة بالمخاطر". وأغلق مستشفى في تل أبيض، كانت تدعمه المنظمة، أبوابه بسبب مغادرة معظم أفراد الطاقم الطبي مع عائلاتهم. وأخلت الإدارة الذاتية الكردية الجمعة مخيم المبروكة للنازحين، الواقع على بعد 12 كيلومتراً من الحدود وتبحث عن موقع بديل لمخيم عين عيسى، لحماية 20 ألف نازح في الموقعين من القصف التركي. وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إن خمسة معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية فروا من أحد السجون التي تديرها بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي. كما أفاد مسؤولون أكراد عن إحباطهم أعمال شغب قامت بها نسوة من عائلات مقاتلي التنظيم في مخيم الهول. وفي القامشلي أيضاً، قتل ستة أشخاص بينهم مدنيون، وفق حصيلة للمرصد، في تفجير آلية مفخخة تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. وكررت قوات سوريا الديمقراطية مؤخراً خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية سلباً على جهودها في حفظ أمن مراكز الاعتقال والمخيمات، كما في ملاحقة الخلايا النائمة للتنظيم. للمزيد على يورونيوز: آخر مستجدات اليوم الثالث من عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا تنظيم "داعش" يتبنى تفجير سيارة مفخخة في القامشلي السورية ومقتل 6 أشخاص قوات سوريا الديمقراطية: فرار خمسة مقاتلين من "داعش" من سجن بعد قصف تركي
Euronews (Ar)
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في اليوم العالمي للقهوة.. لمَ فنجان القهوة أغلى بكثير من سعر إنتاج البن؟
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كانت هذه تفاصيل خبر إدارة السير تحذر السائقين الأردنيين من القهوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.