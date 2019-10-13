إماراتية ضمن 100 شخصية مؤثرة فـي «الحكومة الرقمية»

دبي - بواسطة محمد فارس دبي:«الخليج»

اختارت منصة التطوير الحكومي العالمية «إيه بوليتكال» هدى الهاشمي مساعدة المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية عالمية مؤثرة في مجالات الحكومة الرقمية، وذلك لدورها في تعزيز بيئة الابتكار في العمل الحكومي.

وأشار موقع المنصة إلى أن الاختيار جاء لكونها من المسؤولين الأوائل في حكومة دولة الإمارات عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف لتعزيز الابتكار في كافة مجالات العمل الحكومي، إضافة إلى عضويتها ودورها في تحقيق أهداف مجلس التوازن بين الجنسين.

وقالت هدى الهاشمي إن اختيارها يؤكد ريادة دولة الإمارات وتجربتها المتقدمة في تطوير وتبني نموذج عمل حكومي مستقبلي يرتكز على الابتكار والعلوم والمعرفة.

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مقدم من سكاي نيوز