شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعى فى مياه البحر المتوسط قبالة الساحل الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمتا "أطباء بلا حدود"، و"نجدة المتوسط " (إس أو إس ميديتيرانى) أنهما تمكنتا من إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعى كانوا على متن قارب مطاطى فى مياه البحر المتوسط قبالة الساحل الليبى.
وذكرت المنظمتان الإنسانيتان غير الحكوميتين - حسب شبكة "إيه بى سى نيوز " الإخبارية الأمريكية - أن سفينة "أوشن فايكينج" التابعة لهما أنقذت صباح اليوم الأحد، المهاجرين الذين كانوا على بعد حوالى 80 كيلو مترا قبالة الساحل الليبى، وأن 6 أطفال كانوا من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم.
يشار إلى أن ليبيا تعد إحدى أبرز نقاط انطلاق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.
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