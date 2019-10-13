شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: نعمل فى اتجاه توقيع اتفاقية تجارة حرة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إن بلاده وقعت اتفاقية مؤقتة مع إيران لإقامة منطقة تجارة حرة، كما وقعت مع سنغافورة وفيتنام والآن تعمل فى هذا الاتجاه مع مصر.

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وأوضح الرئيس الروسى، فى حواره مع قناة "العربية"، أن هذه المنظمة والعلاقات تتطور بشكل إيجابى مع العديد من بلدان العالم.

وكان الرئيس الروسى قد صرح فى حوار أجراه مع قنوات العربية وسكاى نيوز وروسيا توداى، أنه يتمنى أن لا يدخل العالم فى سباق تسليح.

