شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: لبنان يلتزم مقتضيات الإجماع العربى بشأن الأزمة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، التزام لبنان مقتضيات الإجماع العربى فيما يتعلق بالأزمة السورية، وآخرها البيان الذى صدر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى القاهرة.

وأشار الحريرى، فى بيان اليوم، إلى أن البيان الوزارى للحكومة الحالية، لم يتطرق إلى مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، واستمر فى التأكيد على سياسة النأى بالنفس عن الصراعات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط وعدم التدخل فى الشئون العربية.

Advertisements

وشدد على أن موقف الحكومة اللبنانية، من التطورات العسكرية الأخيرة على الحدود التركية – السورية، يعبر عنه البيان الصادر عن وزارة الخارجية، وليس أى مواقف أخرى.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، قد أدانت مساء الأربعاء الماضى، العدوان العسكرى التركى على سوريا وأكدت أنه يمثل احتلالا للأراضى السورية ويعرض السوريين للقتل والتهجير والنزوح، غير أن دعوة وزير الخارجية جبران باسيل - خلال كلمته بالأمس أمام مجلس وزراء الخارجية العرب – إلى عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية، أثارت انقساما بين القوى السياسية اللبنانية الرئيسة بين مؤيد ومعارض لهذا الموقف.