الاحتلال الإسرائيلى يعلن اعتزام بناء 251 وحدة استيطانية جديدة فى "بيت لحم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، اعتزامها بناء 251 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة عشرات "الدونمات " من أراضى محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، "الدونم يعادل كيلو مترا مربعا".
وقال مدير "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان " فى بيت لحم ، حسن بريجية، إن ما يسمى "مجلس التخطيط والبناء ومجلس مستوطنات عصيون" أقر مخططا لبناء 251 وحدة استيطانية، منها 146 فى مجمع "غوش عصيون" الاستيطانى جنوب بيت لحم، و 105 وحدات فى مستوطنة "كفار الداد" شرقا.
وفى سياق متصل، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلى على مساحات واسعة من أراضى بلدة "نحالين " غرب بيت لحم، لصالح توسيع مستوطنة "ألون شفوت" على حسابها.
وأشار رئيس هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان، " إلى أن القرار طال عشرات "الدونمات " من أراضى الحوض الطبيعى رقم (4) التابعة للبلدة، بهندف بناء وحدات استيطانية جديدة داخل المستوطنة .
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