شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل سورى جراء قصف طائرات ‎الاحتلال التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب اليوم الأحد، الطفل السورى مختار محمود علاوى والذى يبلغ من العمر 7 سنوات جراء القصف العنيف لطائرات الاحتلال التركى على مدينة تل أبيض شمال شرق سوريا. Advertisements ووفقا للمركز الإعلامى لقوات سوريا الديمقراطية، أوقع العدوان التركى فى يومه الخامس مزيدا من الضحايا فى صفوف المدنيين السوريين. وبعد 5 أيام من الغارات الوحشية التى يشنها الجيش التركى على السوريين، نزح أكثر من 130 ألف سورى من المناطق الريفية المحيطة بتل أبيض ورأس العين جراء العدوان الغاشم، وسط تنديدات عربية ودولية بالحرب على سوريا بحسب تقرير للأمم المتحدة، وسط تنديد عربى ودولى.

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