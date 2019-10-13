شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس انتخابات تونس: نتيجة الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية ستكون أسهل فى الفرز وأقرب فى الإعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية بجولتها الثانية سيكون يوم الإثنين أو الثلاثاء الجارى.

وأوضح نبيل بفون فى ندوة صحفية، نقلتها وسائل الإعلام المحلية، حول مستجدات الاقتراع، أن القانون يمنح الهيئة 3 أيام للإعلان عن النتائج لكن من المؤكد سيتم الاعلان عنها قبل 3 أيام.

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وتابع بفون أن عمليات التجميع والفرز في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية أسهل وأيسر من التشريعية والجولة الأولى للرئاسية لذلك من الممكن أن تكون النتائج جاهزة في أقرب وقت.