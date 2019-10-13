بعد مصرع 43 بحادث قطار مصر.. عزل السائق وملاحظ المحطة من الوظيفة

القاهرة/ الخليج 365-

عاقبت محكمة تأديبية بمصر، الأحد، سائق قطار وملاحظ محطة بالعزل من الوظيفة إثر مصرع 43 مواطنا في حادث قطار قبل عامين.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن المحكمة التأديبية بالإسكندرية (شمال) أصدرت أحكاما بمعاقبة قائد القطار وملاحظ المحطة بالعزل من الوظيفة في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بحادث قطار الإسكندرية التي وقعت في 13 أغسطس/آب 2017.

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وأودى الحادث بحياة 43 مواطنًا وإصابة 236 آخرين وإلحاق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة السكة الحديد قدرت بنحو 80 مليونا و603 آلاف جنيه (5 ملايين دولار)، وفق المصدر ذاته.



وشهدت مصر حوادث قطارات عديدة خلفت ضحايا خلال 16 عامًا، انطلاقًا من أسوأ حوادث السكك الحديدية بالبلاد في 2002، والذي أودى بحياة أكثر من 350 شخصًا.

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