الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة للتحالف في الحديدة غربي اليمن

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، إسقاطها طائرة للتحالف العربي، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، أن مسلحي الجماعة "أسقطوا طائرة تجسس لقوى العدوان (التحالف) أثناء تنفيذها مهمات عدائية في منطقة كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول الأمر حتى الساعة 10:30 تغ.

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وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.