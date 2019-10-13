في الساعات الأولى.. إقبال متوسّط على اقتراع الرئاسيات بتونس العاصمة

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365

شهدت مكاتب الاقتراع بالعاصمة تونس، في الساعات الأولى من انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إقبالا متوسّطا للناخبين.

وقد رصدت "الخليج 365"، عددا من مكاتب الاقتراع، اليوم الأحد، في ضاحية باردو، وخزندار، والنصر وضفاف البحيرة، بالعاصمة.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 تغ) الأحد، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.

وتمركزت أمام مكاتب الاقتراع عشرات من قوات الشرطة والجيش لتأمين سير الانتخابات، إلى جانب حضور ملاحظين ومراقبين محليين وأجانب داخل المكاتب.

وبدا إقبال الناخبين بمركز مدرسة (الحبيب ثامر) بباردو، في الساعة الأولى، متوسّطا إذ توافد بضعة عشرات من الناخبين من فئات عمرية مختلفة.

وبعد الإدلاء بصوته، قال محمد الفرجاوي (طبيب) إن "هذه الانتخابات مهمة لمستقبل تونس، ونحن نتقدم في طريقنا نحو الديمقراطية".

واستدرك الفرجاوي (45 عاما)، قائلا "رغم وجود قوى رجعية أو ما يسمى بالثورة المضادة التي تريد إعادتنا إلى الوراء، والسيستم (النظام) القديم يريد حماية مصالحه والمواصلة بنفس المنظومة".

من جانبه، كشف علي زروق (موظف متقاعد)، أنه "واكب سابقا الانتخابات في تونس وكانت انتخابات صورية، ويتم التصويت للرئيس بنسبة 99 بالمائة، اليوم الحمد لله، أعتبر أنني أنتخب بشكل حرّ وباقتناع حول الشخص الذي أرى فيه الكفاءة".

وقال زروق (65 عاما) الذي أدلى بصوته بالمدرسة الابتدائية بباردو، "نأمل أن يحسن التونسيون اليوم الاختيار، وأن يفي الرئيس القادم بوعوده، ويكون رئيسا غير خاضع للضغوط الخارجية".

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ومن أمام مركز المدرسة الإعدادية بخزندار، قالت سامية الحامدي، موظفة بشركة عمومية، "أنا كشابة أشارك باستمرار في كل المحطات الانتخابية، أرغب أن تتحسن أوضاع بلادي على مستوى المعيشة والاقتصاد".

وعلّقت الحامدي (30 عاما) على الإقبال المتواضع بمكتب الاقتراع الذي صوتت به، قائلة "الوقت مازال مبكّرا، وأظن أن الشباب سيلتحق في الساعات القادمة للتصويت".

وطالبت أن تكون "أولويات الرئيس القادم تحسين أوضاع المعيشة للتونسيين والقدرة الشرائية وتخفيض غلاء الأسعار، والنهوض بالتعليم".

أما بمكتب الاقتراع بضفاف البحيرة فلم يتجاوز عدد الناخبين بضع عشرات، خلال الساعة الأولى.

ويتنافس على كرسي الرئاسة في تونس كل من قيس سعيّد (مستقل) ونبيل القروي (حزب قلب تونس).

وبلغ عدد التونسيين المرسمين بالقائمات الانتخابية للرئاسية 7.074.566 ناخبا ، منهم 386.053 بالخارج، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم الأحد

وقد خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 13.830 مكتب اقتراع موزعة على 4870 مركزا، منها 348 مكتبا موزعة على 252 مركزا ذات توقيت استثنائي (10-16 بالتوقيت المحلي / 9-15 بالتوقيت العالمي)، لأسباب أمنية.

وتتوزع المكاتب على ست محافظات بالشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي والوسط وهي كما يلي : القصرين، الكاف، جندوبة، سليانة سيدس بوزيد وقفصة.

وانطلقت عملية التصويت بالخارج للدور الثاني للرئاسية، الجمعة وتتواصل حتى يوم الأحد. وبلغت نسبة الاقبال بالخارج إلى حدود يوم السبت على الساعة السادسة (الخامسة مساء بالتوقيت العالمي) 12.13 بالمائة.

وخصصت الهيئة 384 مكتب اقتراع بالخارج موزعة على 303 مركز اقتراع في 5 دوائر انتخابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.