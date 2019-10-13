نبع السلام.. قيادي عراقي يؤكد حق تركيا في الدفاع عن أمنها

العراق/حسين الأمير/الخليج 365-

قال قيادي بالجبهة التركمانية في العراق، الإحد، إن من حق تركيا الدفاع عن أمنها القومي، وذلك في سياق تعليقه على عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، ضد تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

وأوضح البرلماني السابق، نيازي معمار أوغلو (تركماني)، في حديث للأناضول، بأن جميع الدول خصوصا المحيطة بسوريا، لديها قلق مشروع من الإرهاب الذي تم صناعته.

وأضاف: "المنطقة المحاذية لتركيا سيطرت عليها المنظمات الإرهابية المعروفة بارتباكها الجرائم، وتم تسليحها من قبل الجهات التي خططت لصناعة تلك المنظمات، وأبرزها منظمة بي كا كا الإرهابية".

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ولفت القيادي بالجبهة التركمانية إلى أن "الحدود الشمالية لسوريا، أصبحت منطقة تهديد كبيرة ضد الجمهورية التركية"، مشددا على أنه "من حق تركيا أن تدافع عن أمنها القومي صد الإرهاب".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.