برشلونة يحدد 5 مهاجمين لخلافة سواريز

صحيفة الخليج الالكترونية

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً يستعرض الأسماء التي حددها برشلونة من أجل تعويض لويس سواريز الذي بدأ يتقدم بالسن ومن المحتمل أن يكون الموسم الحالي هو الأخير له في النادي، أو على الأقل لن يكون دوره في المواسم المقبلة كما في السابق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك 5 لاعبين كبار مرشحين للانتقال إلى ملعب الكامب نو، ولن تكون مهمة برشلونة سهلة بالتعاقد مع أي منهم، وبعض الأسماء ستكون أصعب من الأخرى بلا شك، وستكلف خزائن النادي أموالاً طائلة.

بحسب الصحيفة الكاتالونية، برشلونة دعّم صفوفه خلال السنوات الماضية بالعديد من اللاعبين الكبار وأنفق مبالغ ضخمة، ولم يتبقى سوى مركز رأس الحربة الذي لم يتم تعزيزه بصفقة كبيرة.

النادي سيتوجه في صيف 2020 لإبرام صفقة من العيار الثقيل، وأكثر لاعب مرحب به من الجماهير هو كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، رغم أن التوقيع معه في الصيف المقبل قد يكون شبه مستحيلاً، لكن الأمور ستكون ممكنة في صيف 2021 في حال لم يجدد عقده، دون أن ننسى أن ريال مدريد مهتم بشكل كبير بضم اللاعب.