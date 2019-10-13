«الجوازات» تجيب على استفسار يتعلق بالمدة المتبقية في صلاحية جواز السفر

صحيفة الخليج الالكترونية أجابت المديرية العامة للجوازات على استفسار يتعلق بالمدة المتبقية في صلاحية ” جواز السفر ” . حيث وجه ” مغرد ” استفسارًا لـ ” الجوازات ” عبر تويتر مفاده: ” أذا بقي على انتهاء جوازي ٣ شهور بالضبط وأريد السفر لأمريكا.. هل يمكنني؟ ولا لازم اجدده؟ ” . وردت ” الجوازات ” قائلة: ” من الممكن السفر إلى أمريكا دون النظر إلى المدة المتبقية في صلاحية الجواز ” . وأضافت: ” طالما أن الجواز و تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية ساريتا المفعول.. على أن يكون السفر لها مباشرة ” . انشر الخبر :

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